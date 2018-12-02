الناصرة: نصب أكبر شجرة ميلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت الناصرة اليوم، الأحد، عملية نصب أكبر شجرة ميلاد في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك وسط احتفال جماهيري في ساحة عين العذراء بالمدينة.

وقالت رئيسة مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة، عفاف توما، لـ"عرب 48" إن "ارتفاع الشجرة يبلغ نحو 30 مترا، ويبلغ قطرها من الأسفل 9 أمتار، ويعلق عليها عشرات الآلاف من قطع الزينة".

وأضافت أنه "على عكس ما جرى في الأعوام السابقة فقد قام مجلس الطائفة بمؤسساته ومتطوعيه بعملية التزيين، وأشرف عليها ابن الناصرة أنور عبدو، في حين كان المجلس في السنوات الماضية يستعين بشركة تقوم بتزيين الشجرة".

واستغرقت عملية تزيين أكبر شجرة في البلاد أسبوعين كاملين تواصل العمل خلالهما في الليل والنهار. وستضاء شجرة الميلاد هذه في احتفال كبير، يوم الأحد المقبل.

وسيحتفل مساء، اليوم، بإضاءة شجرة ميلاد طبيعية ضخمة في مركز القديس أنطون في مدينة الناصرة، وسط احتفال كبير.