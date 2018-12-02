انت الان تتابع مظاهرات فرنسا.. إصابة 133 شخصا واعتقال 412 آخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٠ م

السترات الصفراء

أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس، عن إصابة 133 شخصا واعتقال 412 آخرين خلال مظاهرات فرنسا، التي تنظمها حركة "السترات الصفراء" وشابتها أعمال شغب وعنف وتعد الأسوأ منذ سنوات، وذلك حسبما أفادت شبكة (إيه. بي. سي. نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل، وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير قد قال، في وقت سابق أمس السبت، إنه مستعد لفرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة من أجل تعزيز الأمن في البلاد.

واندلعت اشتباكات بين متظاهرين محتجين على زيادة الضرائب المفروضة على الوقود وقوات الشرطة بوسط باريس أمس، حيث قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة وبناء حواجز على الطرق، فيما استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بالقرب من جادة الشانزليزيه لتفريقهم.يذكر أن الاحتجاجات بدأت بتظاهر سائقي السيارات