انت الان تتابع مظاهرات فرنسا.. إصابة 133 شخصا واعتقال 412 آخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٠ م
السترات الصفراء
أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس، عن إصابة 133 شخصا واعتقال 412 آخرين خلال مظاهرات فرنسا، التي تنظمها حركة "السترات الصفراء" وشابتها أعمال شغب وعنف وتعد الأسوأ منذ سنوات، وذلك حسبما أفادت شبكة (إيه. بي. سي. نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل، وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير قد قال، في وقت سابق أمس السبت، إنه مستعد لفرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة من أجل تعزيز الأمن في البلاد.
واندلعت اشتباكات بين متظاهرين محتجين على زيادة الضرائب المفروضة على الوقود وقوات الشرطة بوسط باريس أمس، حيث قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة وبناء حواجز على الطرق، فيما استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بالقرب من جادة الشانزليزيه لتفريقهم.يذكر أن الاحتجاجات بدأت بتظاهر سائقي السيارات
واندلعت اشتباكات بين متظاهرين محتجين على زيادة الضرائب المفروضة على الوقود وقوات الشرطة بوسط باريس أمس، حيث قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة وبناء حواجز على الطرق، فيما استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بالقرب من جادة الشانزليزيه لتفريقهم.
يذكر أن الاحتجاجات بدأت بتظاهر سائقي السيارات ضد زيادة الضرائب المفروضة على الوقود إلا أنها تتضمن الآن سلسلة واسعة من المطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.
3 أسابيع مرت على بدء أول مظاهرة لحركة السترات الصفراء، إذ خرج 288 ألف شخص مرتدين سترات صفراء، احتجاجا على رفع سعر البنزين، وعلى طريقة الحكومة الاستعلائية في التعامل مع الشعب، وطالبوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاستقالة. وللتفاصيل يمكنك الإطلاع على هذا التقرير: احتجاجات السترات الصفراء.. الشعب VS الحكومة
شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فرنسا.. إصابة 133 شخصا واعتقال 412 آخرين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .