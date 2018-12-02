انت الان تتابع النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل وائل عباس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢١ م
قررت النيابة العامة الاستئناف على قرار محكمة جنايات الجيزة، بإخلاء سبيل المدوِّن والناشط الحقوقي وائل عباس، مع اتخاذ التدابير الاحترازية. وأصدرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بالقاهرة، حكمها باستبدال السجن الحالي للمدون والناشط بتدابير أمنية احترزاية مرتين أسبوعيا، بمعنى الذهاب لقسم الشرطة التابع له مرتين أسبوعيا لتسجيل حضوره. وسبق لنيابة أمن الدولة العليا، أن قررت تجديد حبس وائل عباس، 15 يوما على ذمة التحقيقات في هذه الاتهامات.
كانت النيابة قد قررت حبس الناشط المتهم على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل
كانت النيابة قد قررت حبس الناشط المتهم على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
أطلق عباس مدونة تحمل اسم " الوعي المصري"، عام 2004، وكانت أولى تدويناته انتقاد مراكز الشرطة وتجاوزات الشرطة بحق المعتقلين إلى جانب ما وصفه بالفساد السياسي والمالي المستشري في أوساط المسؤولين الحكوميين.
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