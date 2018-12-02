انت الان تتابع «دماء في الموقف».. عامل كارتة ينهي حياة شرطي بأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عوض سليم ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٢ م

لقى أمين شرطة مصرعه داخل موقف السيارات بمنطقة كركر جنوب مدينة أسوان، على أثر مشاجرة بينه وبين عامل كارتة داخل الموقف، إذ طعنة العامل بمطواه، ولم تفلح محاولات إنقاذه، حيث لقى مصرعه فى الحال، وبانتقال اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية، إلى موقع الحادث، تبين أن أمين الشرطة مكلف بالخدمة الأمنية داخل موقف السيارات الدولى بين مصر والسودان، بمنطقة كركر، ونشبت خلافات فى العمل بينه، وبين أحد عاملين الكارتة، والذى أقدم على ارتكاب جريمته فى قتل الشرطى، وسط ذهول المارة

ووصل إلى مديرية أمن أسوان، بلاغًا يفيد بمصرع أمين شرطة منوط بخدمة موقف السيارات الدولى بمنطقة وادي كركر جنوب أسوان، عقب تلقية طعنة غائرة بمطواة من عامل الكارته، أثر خلاف احتدم بينهم داخل الموقف.وانتقلت القيادات الأمنية، ورجال البحث الجنائى، إلى مسرح الجريمة، حيث تبين أن خلاف نشب بين الطرفين، تطور إلى