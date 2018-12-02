تسليم أراضي القرعة ببرج العرب الجديدة 25 ديسمبر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٤ م
أراضي الإسكان
يبدأ جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة في تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعي يوم 25 ديسمبر الجاري وحتى يوم 23 يناير المقبل، بالحيين السكنيين السادس والثامن في المجاورة الأولى، وقطع أراضي الإسكان المتميز بالحي السكني السابع في المجاورة الثانية والمحجوزة بالقرعة التكميلية التي أجريت، في شهر أبريل الماضي، وقال رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة المهندس عصام بدوي، إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السادس بالمجاورة الأولى من القطع 1 - 50 يوم 25 ديسمبر، القطع من 51 - 100 يوم 26 ديسمبر، القطع من 101 - 150 يوم 30 ديسمبر.
وأضاف بدوي، في بيان له، اليوم الأحد، أنه سيتم تسليم القطع من 151 - 200 يوم 31 ديسمبر، القطع من 201 - 250 يوم 1 يناير المقبل، والقطع من 251 - 300 يوم 2 يناير، القطع من 301 - 350 يوم 6 يناير، القطع من 351 - 400 يوم 8 يناير، القطع من 401 - 450 يوم 9 يناير، القطع من451 - 500 يوم 13 يناير، القطع من 501 -
وذكر أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحي السابع بالمجاورة الثانية من 872 - 892 يوم 17 يناير، وتم تخصيص يومي 15 و16 يناير 2019 لمن تخلف عن استلام قطع الأراضي بالحي السادس بالمجاورة الأولى، ويومي 22 و23 يناير 2019 لمن تخلف عن استلام قطع الأراضي بالحي الثامن بالمجاورة الأولى، والحي السابع بالمجاورة الثانية.
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