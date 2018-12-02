انت الان تتابع الحبس سنة لـ6 من أعضاء الإخوان بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٢ م

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، الستار على قضية ضمن مئات القضايا والملفات السوداء المُتهم فيها عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، حيث قضت المحكمة بمعاقبة 6 من أعضاء الجماعة بمركز ومدينة منيا القمح، بالحبس لمدة سنة واحدة لكلًا منهم؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تُحرض على العنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة والمنشآت العامة والحكومية، فضلًا عن بث الخوف في نفوس المواطنين بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وذلك بحضور المستشار أحمد سامي، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية أحمد رزق.تعود تفاصيل القضية رقم 444 جنايات منيا القمح لسنة 2015، عندما قررت نيابة منيا القمح العامة، إحالة 6 من أعضاء جماعة