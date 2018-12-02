انت الان تتابع الحبس سنة لـ6 من أعضاء الإخوان بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٢ م
أسدلت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، الستار على قضية ضمن مئات القضايا والملفات السوداء المُتهم فيها عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، حيث قضت المحكمة بمعاقبة 6 من أعضاء الجماعة بمركز ومدينة منيا القمح، بالحبس لمدة سنة واحدة لكلًا منهم؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تُحرض على العنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة والمنشآت العامة والحكومية، فضلًا عن بث الخوف في نفوس المواطنين بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وذلك بحضور المستشار أحمد سامي، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية أحمد رزق.تعود تفاصيل القضية رقم 444 جنايات منيا القمح لسنة 2015، عندما قررت نيابة منيا القمح العامة، إحالة 6 من أعضاء جماعة
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وذلك بحضور المستشار أحمد سامي، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية أحمد رزق.
تعود تفاصيل القضية رقم 444 جنايات منيا القمح لسنة 2015، عندما قررت نيابة منيا القمح العامة، إحالة 6 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم القيادي «وليد عز الرجال عبد الخالق» أحد رموز الجماعة بمدينة منيا القمح، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تسعى لترويج المنشورات والتحريض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها، فيما أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنةٍ واحدة لكلٍ منهم.
شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس سنة لـ6 من أعضاء الإخوان بالشرقية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .