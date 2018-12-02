انت الان تتابع طفلك ونزلات البرد.. اعرفي إزاي تتعاملي معاه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - باستثناء حالات الأطفال حديثي الولادة، فإن نزلات البرد لدى الأطفال الأصحاء ليست خطيرة فعادة يتعافى الطفل من البرد خلال 4 إلى 10 أيام دون علاج

قد يبدو أن طفلك يعاني من برد تلو الآخر طول فصل الشتاء، حيث لم يقم الأطفال الصغار ببناء المناعة لأكثر من 100 فيروس بارد مختلف مما يسبب حصولهم على نزلات برد متكررة كل عام. أكثر من 200 فيروس مختلف يمكن أن يسبب عدوى البرد، لكن فيروس rhinovirus هو السبب الأكثر شيوعًا لذلك، فالمضادات الحيوية لن تعالج نزلات البرد، لأن البرد مرض فيروسي وليس بكتيريا، تعرفي في السطور التالية كم عدد نزلات البرد التي سيحصل عليها طفلك؟ وكيفية منعه من الإصابة بالعدوى في المرة القادمة.

كم عدد نزلات البرد التي سيحصل عليها طفلك؟ غالبا ما يعاني الأطفال الرضع والأطفال الصغار من 8 إلى 10 نزلات برد في العام قبل أن يبلغوا عامين من العمر، بينما الأطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة يعانون من 9 نزلات برد في السنة، في حين أن الأطفال فوق 12 عامًا والمراهقين يحصلون على ما يقرب من 2 إلى 4 نزلات

كم عدد نزلات البرد التي سيحصل عليها طفلك؟

غالبا ما يعاني الأطفال الرضع والأطفال الصغار من 8 إلى 10 نزلات برد في العام قبل أن يبلغوا عامين من العمر، بينما الأطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة يعانون من 9 نزلات برد في السنة، في حين أن الأطفال فوق 12 عامًا والمراهقين يحصلون على ما يقرب من 2 إلى 4 نزلات برد في السنة..

كيف يمكنك وقاية طفلك من الإصابة بالبرد؟

يمكن لطفلك أن يمرض عندما يلامس شخصا مصابا بالبرد أو شيئًا يلامسه طفلك لاحقًا، مثل مقابض الأبواب والسلالم والكتب والأقلام وأجهزة التحكم عن بعد، مثل ريموت التليفزيون أو لعبة فيديو ولوحة مفاتيح الكمبيوتر، وهذا ما عليك فعله إذا شعرت بأعراض البرد.

غسل اليدين هو أفضل دفاع، علّمي طفلك القيام بذلك بعد كل مرة يذهب إلى الحمام وقبل كل وجبة وبعد اللعب في المدرسة أو في المنزل.

هل أدوية البرد آمنة على الأطفال؟

تقول إدارة الأغذية والأدوية FDA وصناع الأدوية إنه لا ينبغي أن تقدم أدوية البرد والكحة والسعال بدون وصفة طبية للأطفال تحت سن الرابعة وتشمل هذه الأشياء ما يلي:

مثبطات السعال (ديكستروميتورفان أو دي إم)

منشطات السعال (guaifenesin)

مزيلات الاحتقان (السودوإيفيدرين وفينيليفرين)

مضادات الهيستامين (مثل البرومفينيرامين، كلورفينيرامين ماليات، ديفينهيدرامين، وغيرها) هنا معلومات تهمك عن التهاب الحلق عند الأطفال.

ماذا تفعلين إذا أصيب طفلك بالبرد؟

لا يوجد علاج لنزلات البرد فعادةً ما تستمر نزلات البرد أسبوعًا واحدًا أو أسبوعين ثم تذهب من تلقاء نفسها ولكن عليك القيام بالخطوات التالية:

- اجعلي طفلك يشعر بالراحة قدر الإمكان وقدمي له الكثير من السوائل والوجبات الصغيرة المغذية.

- تحققي من درجة حرارة طفلك باستمرار.

- لتخفيف الألم والأوجاع أو الحمى بدرجة حرارة أكبر من 38.5 درجة مئوية استخدمي عقار الأسيتامينوفين، كما يمكن استخدام إيبوبروفين للأطفال فوق عمر 6 أشهر، أعطي الجرعة الموصى بها على العبوة كل 4 ساعات حتى تنخفض درجة حرارة الطفل.

- لا تعطي طفلك حمض أسيتيل الساليسيليك (الأسبرين) - أو أي دواء يحتوي عليه، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تلف في الدماغ والكبد (متلازمة راي) إذا كان الشخص مصابا بالإنفلونزا.

- إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في الرضاعة الطبيعية بسبب أنفه استخدمي لمبة شفط لإزالة المخاط من الأنف، كما يمكنك استخدام قطرات الأنف المالحة.

- لا تعطي أدوية السعال والبرد التي لا تستلزم وصفة طبية للأطفال أقل من 6 سنوات ما لم يصفها الطبيب لهم.

- تحدثي إلى طبيبك أو الصيدلي قبل إعطاء أدوية بدون وصفة طبية للأطفال.

- مضادات الاحتقان ومضادات الهيستامين (دواء لتطهير الأنف واحتقان الجيوب الأنفية) لن تساعد في السعال، ومضادات الاحتقان التي تؤخذ عن طريق الفم لا تعمل بشكل جيد ويمكن أن تتسبب في حصول طفلك على ضربات قلب سريعة أو صعوبة في النوم كما أن مضادات الهيستامين لا تعمل لنزلات البرد.

- لا تقدم قطرات الأنف الطبية أو بخاخات الارتشاح إلا راحة بسيطة ويجب عدم استخدامها لأكثر من يومين إلى ثلاثة أيام كما أنها لا تستخدم للأطفال أقل من 6 سنوات.

- المضادات الحيوية لن تساعد في التخلص من البرد، حيث يجب استخدام المضادات الحيوية فقط عندما يصاب الأطفال بمرض أكثر خطورة تسببه البكتيريا مثل عدوى الأذن أو الالتهاب الرئوي.

- يمكن للأطفال مواصلة أنشطتهم العادية في حالة إصابتهم بالبرد، أما إذا كان لديهم حمى أو مضاعفات فقد يحتاجون إلى بضعة أيام من الراحة في المنزل.