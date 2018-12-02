الان تتابع عاجل.. رئيس وزراء البحرين يعلن عن استقالة الحكومة عقب الانتخابات النيابية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل «صفعة مؤلمة» لأندرويد من هواوي الهند تعلن إطلاق 31 قمراً صناعياً دفعة واحدة تعرف عليها.. حيلة لتسريع إقلاع الكمبيوتر بأمر الاستخبارات.. أجهزة «هواوي» ممنوعة في نيوزيلندا

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