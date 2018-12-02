"إير فورس وان" تنقل جثمان بوش الأب لواشنطن

أعلن مسؤولو الكونغرس، أمس السبت، إن جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، سيوضع في كنيسة صغيرة في مبنى الكابيتول بواشنطن ابتداء من مساء الإثنين، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وأمر الرئيس دونالد ترامب باستخدام طائرته الرئاسية لنقل الجثمان من تكساس إلى العاصمة الاتحادية.

وستقل الطائرة "إير فورس وان" ترامب من الأرجنتين حيث شارك في قمة مجموعة العشرين، ثم "يجري إعدادها وإرسالها إلى هيوستن لنقل جثمان الرئيس بوش إلى واشنطن"، كما أعلن الرئيس الأمريكي شخصياً السبت.

وأضاف ترامب من بوينوس آيرس: "سنرسل إير فورس وان، هذا شرف كبير يستحقه (الرئيس الراحل) بجدارة".

وألغى ترامب مؤتمره الصحافي الذي كان مقرراً السبت، خلال قمة مجموعة العشرين "احتراماً" لعائلة الرئيس الأمريكي الأسبق.

وتوفي جورج بوش الأب الرئيس الـ41 للولايات المتحدة الجمعة عن 94 عاماً.