برلمانى عراقى: الحكومة ستنهار حال عدم اكتمال تشكيل الحقائب الوزارية

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أكد البرلماني العراقي منصور البعيجي اليوم الأحد، إن حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ستنهار خلال الأسبوع الحالي إذا لم يكمل تشكيل الحقائب الوزارية المتبقية.

وأضاف النائب عن حزب “البناء”- في بيان- “إذا لم يحضر عبدالمهدي إلى مجلس النواب ويقدم ما تبقى من أسماء لإكمال الحقائب الوزارية المتبقية ، فإن هذا الأمر سيفقد الثقة بين مجلس النواب والحكومة ، وسيعجل بانهيار حكومته بسبب فشله في تشكيل الحكومة”.

وشدد البعيجي على أن يتم تقديم المرشحين بعيدا عن ضغوطات الكتل السياسية ، وأن يقدمهم عبدالمهدي وفق رؤيته هو شخصيا لا أن يتم فرضهم عليه من قبل الكتل السياسية.

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