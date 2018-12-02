بوتين: تحدثت مع ترامب حول حادث البحر الأسود

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه تحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب حول حادث البحر الأسود.

وأضاف بوتين – خلال مؤتمر صحفي عقب قمة العشرين – “تحدثنا مع الرئيس ترامب ، وباختصار أجبت على أسئلته المتعلقة بالحادث ، ولديه موقفه الخاص حول هذه القضايا والمشاكل ، ولدي موقفي ، وأبلغته عن رؤيتنا لذلك الحادث”.

وحول إلغاء الرئيس الأمريكي للقاء قمة العشرين ، اوضح بوتين “لا أعتقد أن ترامب يخاف من شيء ما ، إنه شخص ذو خبرة كبيرة” ، واوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “إنه من المرفوض فرض شروط من قبل واشنطن لعقد لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي ، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقات الروسية الأوكرانية ، مشيرا إلى أن واشنطن تحتاج إلى هذا اللقاء مثلما تحتاج إليه موسكو”.

وفي تعليق على اشتراط واشنطن إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المعتقلين في مضيق كيرتش كشرط لعقد اللقاء بين بوتين وترامب ، قال بيسكوف “هذا ليس شرطا ، ولا يمكن وضع شروط مسبقة لهذا اللقاء”.

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