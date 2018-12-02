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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الأحد أنه لا يوجد أي قرار اممي يمنع طهران من مزاولة برنامجها الصاروخي أو قيامها باختبارات في هذا الشأن.

و أوضح القاسمي ردا علي ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من نقض إيران للقرار (2231) الصادر عن مجلس الأمن – “إن البرنامج الصاروخي الإيراني ذو طبيعة دفاعية تم تصميمه وفق متطلبات محلية ، مشيرا إلى عدم وجود أي قانون أممي يمنع إيران من مزاولة برنامجها الصاروخي أو قيامها باختبارات في هذا الشأن”.

وأضاف “من المضحك والمثير للسخرية أن تستندوا إلى قرار أممي قمتم أنفسكم بالانسحاب منه بأحادية”.

شكرا لقرائتكم خبر عن طهران: لا حظر على البرنامج الصاروخي الإيراني في أي قرار أممي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .