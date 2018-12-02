شكرا لقرائتكم وصول ولي العهد السعودي إلى موريتانيا ضمن جولته العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى موريتانيا، الأحد، ضمن جولته العربية.

يشار إلى أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي في نواكشوط.