أمريكا والصين تتوصلان لهدنة تسعين يوما في حربهما التجارية

دبي - بواسطة محمد فارس توصّل الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ خلال قمّة في بوينوس آيرس إلى هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما تقضي بتعليق واشنطن لثلاثة أشهر تنفيذ قرار زيادة الرسوم الجمركية على نصف وارداتها الصينية. © متوفر بواسطة Deutsche Welle Provided by Deutsche Welle

اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة لمدة تسعين يومًا في حربهما التجارية، مما يمنح الطرفان وقتًا لمواصلة المفاوضات في خطوة من المرجح أن تكون موضع ترحيب من قبل الأسواق والمزارعين. وجاء هذا الإعلان عقب محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في الأرجنتين في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين. واستمر الاجتماع أكثر من ساعتين. ووافق ترامب على أنه في الأول من كانون الثاني / يناير سيجري تثبيت زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، والتي تم تطبيقها في الآونة الأخيرة بواقع 10% ولن يجري رفع المعدل إلى 25% ، كما هدد الرئيس الأمريكي في وقت سابق.

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لكن البيت الأبيض حذر من أنه في حالة عدم تمكن الطرفين من التوصل إلى اتفاق في الإطار الزمني المحدد، فإن الرسوم الجمركية سيجري زيادتها. كما ستزيد الصين من وارداتها من الولايات المتحدة لتحسين الميزان التجاري بين الدولتين. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الصين ستوافق على شراء كمية لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكنها ضخمة للغاية، من المنتجات الزراعية والصناعية وغيرها من المنتجات من الأمريكية لتقليص الخلل في الميزان التجاري بين بلدينا". واتفق الزعيمان أيضا على "الشروع فورا في مفاوضات بشأن تغييرات هيكلية فيما يتعلق بالنقل القسري للتكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية والتدخل السيبراني والسرقة الإلكترونية".

وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن المحادثات بين الصين والولايات المتحدة كانت "إيجابية وبناءة للغاية"، وأن الطرفين اتفقا على وقف فرض رسوم جديدة والعمل على تقليص الزيادات الأخيرة في الرسوم. وقال البيت الابيض أيضا إن شي قدم "لفتة انسانية رائعة" بالموافقة على وضع الفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية شديدة الادمان، على قائمة المواد الخاضعة للرقابة. وتتعامل الولايات المتحدة حالياً مع وباء أفيوني خطير وقاتل، وكان ترامب قد وعد الناخبين بالتصدي له.

وكان ترامب قد قال في بوينس آيرس إنه من المرجح أن ينتهي الأمر بالجانبين إلى التوصل إلى "شيء سيكون جيدا لكل من الصين والولايات المتحدة". ورفع ترامب الرسوم الجمركية على سلع صينية تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار في العام الجاري. وكانت الأسواق قلقة من أن يجري الاجتماع على نحو غير جيد ما يعني زيادة أخرى في الرسوم الجمركية المفروضة على هذه السلع وربما حتى حزمة جديدة من الرسوم على سلع أخرى بقيمة 250 مليار دولار. وتتهم الولايات المتحدة الصين بالانخراط في ممارسات تجارية غير عادلة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وردت بكين على الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث فرضت رسوما على واردات أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار بما فيها فول الصويا والسيارات والطائرات.

ح.ز/ (د.ب.أ / أ.ف.ب)