شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحافظين: وجود إصلاح سياسى يتبعه إصلاح اقتصادى أساس التقدم والمعاصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس اكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، خلال لقائه مع أمانة الجيزة بعد تشكيلها الجديد، إن الدولة المصرية يلزمها الكثير حتى تواكب قطار المعاصرة الذى تركبه معظم دول العالم حاليا، فهناك فجوة كبيرة بيننا وبين تلك الدول المعاصرة تتسع مع مرور الوقت، فالتكنولوجيا هى أساس التقدم.

وتابع فى بيان صادر اليوم أن أساس التقدم والمعاصرة هو وجود إصلاح سياسى يتبعه إصلاح اقتصادى ولكن تطبيق الأخير بدون الرجوع إلى الإصلاح السياسى أولا من وجهة نظرنا كحزب غير صحيح، مستكملا، أشعر بالغيرة عندما أرى الدول تتتقدم من حولنا ونحن نقف محلك سر.

واستكمل:"هناك مؤامرات خارجية تحاك ضدنا ونعلمها جميعا، فالفكر الصهيونى فى إحداث التفرقة وتحريك الأقليات وفرض الطائفية نجح وتم تطبيقه بالفعل فى بعض البلدان العربية، لذا فإن معظم مؤتمراتنا التى ننظمها كمحافظين تدعو لنبذ التفرقة بين الشعب المصرى فكلنا لنا حقوق وعلينا أيضا واجبات".

وأوضح "قرطام"، أن الحزب لديه مقترح نظام انتحابى للمحليات وهى أن تكون انتخابات المحليات حزبية، فلا نريد نظام انتخابى يمثل أقل عدد من الناخبين وفى حال وضع الحكومة تشاورات فهناك أكثر من نظام انتخابى.