سحر نصر: حوافز ضريبية تصل إلى 50% للمستثمرين فى المناطق الأكثر احتياجاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشارت الوزيرة، فى كلمتها خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب كريم درويش، إلى أن نصيب مصر فى الاستثمار الاجنبى المباشر على المستوى العالمى زاد عن العام الماضى، رغم انخفاضه عالميا، مؤكدة أن الأمم المتحدة تقييم الاستثمار حاليا على حسب نوعيته وعدد المستفيدين منه.
ودعت الوزيرة، أعضاء اللجنة إلى الترويج لمناخ الاستثمار فى مصر خلال زياراتهم الخارجية ولقاءاتهم المستمرة مع الوفود البرلمانية من مختلف دول العالم.
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