شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تعليم البرلمان: نبذل قصارى الجهد لدعم الوزير فى خطة التطوير الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن خطة التعليم الجديدة التى يقوم عليها الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، مدروسة جدا لأنها تعتمد على محاور هامة ، ستحدث حالة من التطوير الهائلة فى مناهج التعليم التقليدية فى مصر ، بالإضافة أن الخطة الجديدة تعتمد على الفهم وليس الحفظ كما أنها تنمى المواهب .

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن اللجنة، ستبذل جهدها كاملا لتوفير الدعم الكامل لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، لاستكمال خطة التطوير الجديدة ، من خلال إعداد التشريعات الهامة التى تتعلق بالتعليم ومنها قانون التعليم الجديد، بالإضافة إلى التعديلات اللازمة، ومساعدته من خلال التحرك للنواب فى المحافظات لبذل الجهود التى تتعلق بمواجهة أى كثافات فى الفصول وغيرها من أى تحديات .

وتابعت: الدكتور طارق شوقى دائما يفكر خارج الصندوق فى حل المشكلات وأى عقبات، فقد واجه العديد من الازمات منها نقص المدرسين، بالإضافة إلى حل لمواجهة الكثافات الخاصة بالطلاب ، ونقص الفصول، ولكن يحتاج ذلك بتعاون وتكاتف جميع المسئولين فى الدول وكل رجال الأعمال، حتى يكون لدينا نظام تعليمى قوى بمساعدة الوزير فى ذلك على ما يقوم عليه الآن .

كان مجلس تحرير الخليج 365، قد عقدت ندوة مع وزير التربية والتعليم ومعاونيه، والتى تطرقت للحديث عن كثير من القضايا «نظام الامتحانات الجديد، تأهيل المعلمين، التابلت، تجهيز المدارس ببنية تحتيه تكنولوجية