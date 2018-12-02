شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة مكثفة لحزب مستقبل وطن وملتقى توظيفى فى العاشر من رمضان..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، عددًا من الفاعليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء.

في محافظة الشرقية، نظم الحزب إحتفالية بقاعة فستيفال بمدينة الزقازيق للإعلان عن توقيع بروتوكول مع أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية لتنظيم عدة دورات تدريبية لشباب الحزب لمدة ثلاث أيام حول مفاهيم الأمن القومي وحروب الجيل الرابع، واضطلع اللواء سمير فرج مستشار أكاديمية ناصر العسكرية بإلقاء الكلمة الافتتاحية حول مخاطر حروب الجيل الرابع وتأثيرها علي الأمن القومي المصري بحضور بعض أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية.









كما نظم الحزب احتفالية لتكريم الطلبة الأوائل والموهوبين من ذوي الإعاقة بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان وتوزيع الجوائز عليهم بمشاركة بعض قيادات حزب مستقبل وطن، بالإضافة إلي تنظيم ملتقي توظيفي بقاعة دوار العاشر بمدينة العاشر من رمضان بالتنسيق مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ومديرية القوي العامة بحضور محمد سعفان وزير القوي العالمة ومحافظ الإقليم ومشاركة حوالي 800 من أعضاء الحزب وأعضاء مجلس النواب وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظات وبعض رجال الأعمال والإعلان عن توفير العديد من فرص العمل للشباب.



ملتقي توظيفي

وفي محافظة الإسكندرية، نظم الحزب قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي عن فيرس سي وصرف العلاج اللازم بمنطقة سوق الجمعة باللبان بمحافظة الإسكندرية.









وفي محافظة المنوفية، أقام الحزب عدة منافذ لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة قويسنا.

كما استطاع الحزب القيام برفع كفاءة وتطوير وتجميل مدرسة أحمد زويل الابتدائية بحي الأربعين بحضور محافظ الإقليم وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة السويس.

وتمكن حزب مستقبل وطن، من إقامة عدة منافذ لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة.



سيارات سلع غذائية في البحيرة





كما اضطلع الحزب بالبدء في تنظيم دورات تثيقيقة لبعض شباب الحزب حول أهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية وذلك بمقر الحزب بمدينة أسيوط بحضور بعض أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسيوط.

وقام الحزب في محافظة الوادي الجديد، بتنظيم قوافل طبية في مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين بـ"جوار مركز شباب باريس- قرية الشيخ والي بمركز الداخلة- جوار مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة".