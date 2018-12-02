شرطة باريس: إصابة 133 شخصا واعتقال 412 آخرين جراء الاحتجاجات

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أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس إصابة 133 شخصا واعتقال 412 آخرين خلال احتجاجات أصحاب (السترات الصفراء) التى شابتها أعمال شغب والتى تعد الأسوأ منذ سنوات.
ذكرت ذلك شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، فى نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل.
وكان وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير قد قال - فى وقت سابق - إنه مستعد لفرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة من أجل تعزيز الأمن فى البلاد.
واندلعت اشتباكات بين متظاهرين محتجين على زيادة الضرائب المفروضة على الوقود وقوات الشرطة بوسط باريس أمس، حيث...
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