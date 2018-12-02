ترامب أمر باستخدام طائرته الرئاسية لنقل جثمان بوش من تكساس للعاصمة

أعلن مسؤولو الكونغرس أن جثمان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الاب سيوضع في كنيسة صغيرة في مبنى الكابيتول بواشنطن ابتداء من مساء الاثنين لالقاء النظرة الاخيرة عليه.
وقد أمر الرئيس دونالد ترامب باستخدام طائرته الرئاسية لنقل الجثمان من تكساس الى العاصمة الاتحادية.
وستقل الطائرة AIR FORCE 1 ترامب من الارجنتين حيث شارك في قمة مجموعة العشرين، ثم "يجري إعدادها وارسالها الى هيوستن لنقل جثمان الرئيس بوش الى واشنطن".
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