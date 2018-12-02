ترامب أمر باستخدام طائرته الرئاسية لنقل جثمان بوش من تكساس للعاصمة

أعلن مسؤولو الكونغرس أن جثمان الرئيس الأميركي الأسبق ​جورج بوش​ الاب سيوضع في كنيسة صغيرة في ​مبنى الكابيتول​ بواشنطن ابتداء من مساء الاثنين لالقاء النظرة الاخيرة عليه.

وقد أمر الرئيس ​دونالد ترامب​ باستخدام طائرته الرئاسية لنقل الجثمان من تكساس الى العاصمة الاتحادية.

وستقل الطائرة AIR FORCE 1 ترامب من ​الارجنتين​ حيث شارك في قمة ​مجموعة العشرين​، ثم "يجري إعدادها وارسالها الى هيوستن لنقل جثمان الرئيس بوش الى واشنطن".