بوتين: السفن الأوكرانية كان لديها مهمة اختراق المياه الإقليمية لروسيا

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ان "السفن الأوكرانية المحتجزة في البحر الأسود كانت تسير بمهمة اختراق المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية، وهذا ما تؤكده شهادة البحارة ومثبت لدينا بالسجلات". وكان ​البرلمان الأوكراني​ قد وافق على فرض الأحكام العرفية في أجزاء من البلاد لمدة 30 يومًا؛ ردًا على احتجاز روسيا لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، ما اعتبرته ​أوكرانيا​ عملًا عدوانيًا، إلا أن موسكو تقول أن هذه السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني.

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