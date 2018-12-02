الغارديان: بابا الفاتيكان يرفض انضمام المثليين إلى الإكليروس

أعلنت ​صحيفة الغارديان​ البريطانية إن ​البابا​ فرانسيس، يشعر بالقلق إزاء ما وصفه بالقضية الخطيرة المتمثلة في الشذوذ الجنسى. وقال: "إن كون المرء شاذا هو موضة معرض لها الإكليروس ، أو رجال الدين المسيحى".

ونقلت الصحيفة عن البابا قوله: "إن قضية ​المثلية الجنسية​ خطيرة جدا يجب أن يتم تمييزها بشكل كاف منذ البداية مع المرشحين". وقال: "إنه في مجتمعاتنا، يبدو حتى أن المثلية الجنسية موضة، وأن هذا التفكير ربما يؤثر بشكل ما حياة الكنيسة، وهذا شئ أشعر بالقلق تجاهه، ربما لأنه في وقت ما لم تحظى بالاهتمام الكافى. وجاءت تصريحات البابا في كتاب بعنوان "قوة ​الفاتيكان​" نشر السبت، وهو عبارة عن نص مقابلة ستنشر بـ 10 لغات".