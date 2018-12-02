أعلنت صحيفة الغارديان البريطانية إن البابا فرانسيس، يشعر بالقلق إزاء ما وصفه بالقضية الخطيرة المتمثلة في الشذوذ الجنسى. وقال: "إن كون المرء شاذا هو موضة معرض لها الإكليروس ، أو رجال الدين المسيحى".
ونقلت الصحيفة عن البابا قوله: "إن قضية المثلية الجنسية خطيرة جدا يجب أن يتم تمييزها بشكل كاف منذ البداية مع المرشحين". وقال: "إنه في مجتمعاتنا، يبدو حتى أن المثلية الجنسية موضة، وأن هذا التفكير ربما يؤثر بشكل ما حياة الكنيسة، وهذا شئ أشعر بالقلق تجاهه، ربما لأنه في وقت ما لم تحظى بالاهتمام الكافى. وجاءت تصريحات البابا في كتاب بعنوان "قوة الفاتيكان" نشر السبت، وهو عبارة عن نص مقابلة ستنشر بـ 10 لغات".
شكرا لقرائتكم خبر عن الغارديان: بابا الفاتيكان يرفض انضمام المثليين إلى الإكليروس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .