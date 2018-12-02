قوى الأمن: تدابير سير ليل الإثنين- الثلثاء في جل الديب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنّ "الشركة المتعهدة بإنشاء جسر جل الديب ستقوم بإزالة دعائم الجسر المؤقت للمسلك الغربي، وذلك اعتبارًا من الساعة 22:00 من يوم الإثنين الواقع فيه 3 كانون الأول 2018 وتستمرّ الأعمال حتّى الساعة 3:00 من فجر اليوم التالي".
وأوضحت في بلاغ أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع السير عن المسلك المذكور وتحويله إلى المسلك الشرقي بالإتجاهين، وتبقى الطريق البحرية سالكة كالمعتاد"، مركّزةً على أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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