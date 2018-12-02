قوى الأمن: تدابير سير ليل الإثنين- الثلثاء في جل الديب

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أنّ "الشركة المتعهدة بإنشاء ​جسر جل الديب​ ستقوم بإزالة دعائم الجسر المؤقت للمسلك الغربي، وذلك اعتبارًا من الساعة 22:00 من يوم الإثنين الواقع فيه 3 كانون الأول 2018 وتستمرّ الأعمال حتّى الساعة 3:00 من فجر اليوم التالي".

وأوضحت في بلاغ أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع السير عن المسلك المذكور وتحويله إلى المسلك الشرقي بالإتجاهين، وتبقى ​الطريق البحرية​ سالكة كالمعتاد"، مركّزةً على أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".