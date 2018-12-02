نعيم حسن دعا إلى وحدة الصف في الجبل: نؤمن بالدولة ومؤسساتها

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​ في تصريح تلفزيوين ان "صوتنا يدعو الى مقاربة الأمور بالهدوء والحكمة"، داعيا إلى "وحدة الصف في الجبل".

وأكد انه "نؤمن بالدولة ومؤسساتها و​الجيش​"، مشددا على ضرورة الثقة بشرعية الدولة.