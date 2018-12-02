نعيم حسن دعا إلى وحدة الصف في الجبل: نؤمن بالدولة ومؤسساتها

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في تصريح تلفزيوين ان "صوتنا يدعو الى مقاربة الأمور بالهدوء والحكمة"، داعيا إلى "وحدة الصف في الجبل".
وأكد انه "نؤمن بالدولة ومؤسساتها والجيش"، مشددا على ضرورة الثقة بشرعية الدولة.
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