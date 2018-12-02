التحكم المروري: إعادة فتح الطريق بمحيط السفارة السعودية في الحمرا- شارع بلس

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"إعادة فتح الطريق في محيط ​السفارة السعودية​ محلة ​الحمرا​ - شارع بلس، وحركة المرور طبيعية في المحلة". وكشنت قد أعلنت الغرفة "قطع الطريق المذكرو من قبل بعض المحتجين وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة".

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