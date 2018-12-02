يازجي ترأس قداسا إلهيا لمناسبة عيد القديس يوحنا الدمشقي في البلمند

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​ قداس الاحد الإلهي لمناسبة عيد القديس يوحنا الدمشقي شفيع معهد اللاهوت في البلمند في كنسية الدير عاونه في الخدمة لفيف من المطارنة، الكهنة والشمامسة، في حضور رئيس ​جامعة البلمند​ الدكتور الياس الوراق، القنصل مارك غريب، سفير اليونان في لبنان فرانسيسكوس فاروس، وشخصيات اجتماعية والاسرة البلمندية ومؤمنين.

وبعد قراءة ​الإنجيل​ المقدس، أقام البطريرك صلاة النياحة لمناسبة الذكرى السادسة لانتقال البطريرك اغناطيوس الرابع، كذلك استذكر مواقفه وانجازاته التي حققها في البلمند وعلى صعيد الكرسي الانطاكي.

كذلك، توجه لاسرة معهد اللاهوت وجامعة البلمند بالمعايدة لمناسبة عيد القديس يوحنا الدمشقي شفيع المعهد، وعايد المؤمنين بعيد ​القديسة بربارة​ سائلا الرب أن يزرع سلامه في الشرق الجريح وسط الحروب التي تجتاح هذا العالم.