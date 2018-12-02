هل تخطط إسرائيل لمهاجمة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت؟

خلافا لما يمكن توقعه من التقارير السورية: كان الهجوم الإسرائيلي على مواقع للحرس الثوري الإيراني محدودا جدا. حتى أن رئيس معهد دراسات الأمن القومي، عاموس يدلين، يدعي أنه لم يُشن هجوم أبدا. إذا، لماذا أطلق الجيش السوري صواريخ مضادة للطائرات من مواقع كثيرة، من كل جنوب سوريا؟ ربما أراد السوريون إسقاط طائرة، كما حدث في الماضي، وربما كانت تقديراتهم خاطئة بسبب استخدام وسائل تكنولوجية إسرائيلية، فأطلقوا النيران من كل حدب وصوب.‎ ‎

أيا كان، من الواضح الآن أن التقييدات التي فرضتها إسرائيل على نفسها في سوريا، بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية قد انتهت، وبدأت الآن تعمل ضد المشروع العسكري الإيراني في سوريا.‎

يعرف الإيرانيون هذه الحقيقة، لهذا نقلوا جزءا كبيرا من نشاطاتهم إلى لبنان: تُنقل أسلحة من إيران إلى حزب الله عبر مطار الحريري في بيروت. في هذه الأثناء، يستكفي كلا الجانبين بالحرب النفسية: نشر حزب الله يوم الجمعة مقطع فيديو يشير فيه إلى مواقع إسرائيلية هامة، محذرا الإسرائيليين بالعبرية من الرد في حال شن هجوم ضد أهداف في لبنان (بالمناسبة، تحدث نصر الله بلغة عبرية ركيكة)، وردا على ذلك نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيحاي أدرعي، تعليقا مهينا يقول فيه أن من يؤذي الآخرين سيتعرض للضرر أيضا. ‎