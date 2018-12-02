الأسترالية روبن برتسون.. من عارضة إباحية إلى مرشحة سياسية

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سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - كشفت تقارير أن إحدى أبرز المرشحات للفوز بترشيح الحزب الليبرالي لخوض السباق على أحد المقاعد الآمنة للمحافظين في نيو ساوث ويلز سبق لها التصوير عارية لصالح مجلة " بنتهاوس بت" الإباحية.

روبن برتسون، ٦١ عاما، التي تنحدر جذورها إلى عائلة محافظة كانت العارضة الرئيسية في نسخة المجلة الإباحية وقتما كانت لا تتجاوز الثانية والعشرين تحت الاسم المستعار كيلي راسيل.

ونقلت عنها المجلة الإباحية قولها آنذاك إن التقاط سلسلة من الصور الموحية ساعدها على اكتشاف حريتها الداخلية.

وتحدثت كذلك عن عشقها للسهر ليلا "مثل البومة" لكنها أشارت إلى حبها للنوم في نهاية الأسبوع حيث تشعر بالكسل.

بريستون الآن هي نائبة رئيس بلدية "هيلز شاير" شمال غرب سيدني وتأمل في الفوز بمقعد هوكسبري في الانتخابات المزمع إجراؤها في مارس.

بريستون هي واحدة من ٤ مرشحين ليبراليين يتطلعون للحصول على تأييد الحزب الليبرالي لخوض انتخابات المقعد الشاغر.

بريستون، عضوة الحزب على مدى 18 عاما عملت أيضا كمسؤولة في الحملة الانتخابية لوزير الخزانة بنيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيت لمدة عامين.

السياسية الأسترالية التي كانت تلميذة بمدرسة كاثوليكية تعارض زواج المثليين وتتبنى وجهات نظر أخرى تعتمد على الدين مما أدى إلى توجيه اتهامات لها بالنفاق.