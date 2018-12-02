جولة تكشف عن ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية

شهدت أسواق الخرطوم ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 100% خلال اليومين الماضيين، وعزا التجار الأمر إلى تراجع سعر الجنيه في مواجهة الدولار .

وشدد عدد كبير من التجار في عدد من أسواق الخرطوم أمس، على أن الزيادة الكبيرة في السلع الاستهلاكية المختلفة تفوق مقدرة المواطن البسيط على الشراء، ما أسهم بصورة كبيرة في ركود في حركة البيع، وأشاروا إلى أن المواطن أصبح يشتري حاجاته الضرورية فقط .

ووصف التاجر الشيخ بشير بالسوق المحلي ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالكبير جداً، وقال إن بعضها تجاوز نسبة 100% وأكد أن جوال البصل قفز إلى 3.200 جنيه فيما بلغ سعر جوال السكر زنة 50 كيلو 1200 جنيه بنيالا من ألف جنيه .

وارتفع سعر جركانة الزيت 36 رطلاً إلى 1100 جنيه بدلاً من 950 جنيهاً، وبلغ سعر الباكت من الدقيق 350 جنيهاً بدلاً من 290 جنيهاً، وارتفع سعر كرتونة الشعيرية إلى 370 جنيهاً بدلا من 300 جنيه .

فيما قفز سعر الـ2 كيلو ونصف من لبن البدرة إلى 550 جنيهاً بدلا من 450 جنيهاً، وقفز جردل الطحنية فئة 15 كيلو إلى 1650 جنيهاً بدلاً من 1200 جنيه، وزاد سعر الكيلو من العدس والأزر إلى 58 بدلاً من 45 جنيهاً، وأوضح وبحسب صحيفة الصيحة أن الزيادة الكبيرة في الأسعار أعقبت عطلة الأسبوع .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)