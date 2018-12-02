بالصورة.. بسبب أزمة السيولة في السودان.. بائع يحول صراف آلي لمخزن (تلج)

أجمع نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على أن احد بائعي الثلج بالسودان هو الرابح الأكبر من أزمة السيولة المالية التي ضربت البلاد مؤخراً.

وبحسب موقع النيلين لمواقع التواصل الاجتماعي فقد نجح بائع الثلج في تحويل كابينة المصرف لمخزن يضع عليه الثلج ليحافظ على برودته ومن ثم عرضه على محله بالشارع العام.

رواد موقع التواصل فيسبوك أكدوا أن ما قام به الرجل تأكيد لمعاناة الشعب من عدم توفر السيول في الصرافات الآلية بالشوارع والتي أهملت بسبب عدم تغذيتها بالنقود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)