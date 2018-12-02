بالصورة.. ظهور طفل سوداني يحمل اسم الرئيس البشير كاملاً دون نقص

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بطفل يحمل اسم الرئيس البشير كاملاً ويسمى الطفل (عمر حسن أحمد البشير). وبحسب موقع النيلين فقد ظهر اسم الطفل في بطاقة علاجية للصندوق القومي للتأمين الصحي تم تداولها على نطاق واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. الطفل الذي يتبع لولاية النيل الأزرق أصاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالحيرة والدهشة, حيث تساءل الكثير من المتابعين هل يحمل الطفل الاسم كاملاً أم أن والده يسمي حسن أحمد البشير. رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلفوا في سر التسمية فمنهم من يقول أن والده أطلق عليه الاسم كاملاً إعجاباً بالرئيس البشير ومنهم من يقول أن الطفل سمي فعلاً على الرئيس السوداني ولكن في جزء من الاسم إذ أن والده إما اسمه حسن أحمد البشير أو أحمد البشير فقط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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