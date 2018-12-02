الطاهر سادومبا يحتج ويطالب الهلال بميدالية الممتاز

طالب قائد فريق الموردة ، وجوكر الهلال السابق ، الطاهر الحاج ، بالميدالية التذكارية التي منحت للاعبي الهلال بداية الموسم ، بمناسبة فوزهم بلقب الدوري الممتاز موسم 2018 .

وقال الحاج لا أدري من الطرف المخطئ ما بين اتحاد الكرة السوداني ونادي الهلال، في تسليم تلك الميدالية للاعب آخر ربما لم يكن ضمن قائمة الفريق التي حققت اللقب .

وأضاف الحاج الذي كان لاعبا تكتيكيا مهما بالهلال ولم يجدد النادي عقده بنهاية موسم 2018: “كنت أساسيا حتى آخر مباراة بالدوري الممتاز الموسم الماضي، وبالتالي سكبت العرق حتى آخر دقيقة مع الفريق، وأستحق الميدالية التي منحت للاعبين .

وتابع: وما دام لاعبو الهلال قد توجوا رسميا بالكأس في افتتاح الموسم، فإن حقي الأدبي محفوظ، لكن الميدالية تبقى جزءًا من تذكارات اللاعب وتاريخه المشرف، ولا أدري ما هو مصير ميداليات زملائي السابقين الذي ذهبوا لفرق أخرى .

ومن ناحية أخرى ، قال الطاهر الحاج الذي لمع قبل عدة مواسم بفريق الموردة وعاد إليه هذا الموسم : أن طموح الفريق هو العودة لمكانه الطبيعي في المقدمة ، وضمن أفضل 3 فريق بالدوري السوداني .

وأكد أن عودة الموردة لمكانه الطبيعي تتطلب مجهوداً كبيراً ، لأن العودة للممتاز جاءت بعد غياب 5 مواسم ، كما أن الفريق يملك لاعبين جدد وصغار وقليلي التجربة في اللعب في الممتاز .

وأختتم الحاج بأن فريق الموردة كان يستحق الفوز على الخرطوم الوطني في مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري الممتاز ، والتي انتهت بفوز الأخير (1-0) ، مشيراً إلى أن الخرطوم لم يصل مرمى الموردة ، إلا من خطأ واحد جاء منه الهدف .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)