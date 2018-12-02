الزعفوري يبعد 9 لاعبين عن رحلة الهلال إلى زنزبار

أعلن التونسي أراد الزعفوري المدير الفني للهلال ، بعد مباراة الأهلي شندي ، القامة التي غادرت رفقة البعثة إلى زنزبار حيث اختار 18 لاعباً بقيادة عبد اللطيف بوي ، النجيري أيمانويل ، جمال سالم ، يونس الطيب ، السموأل ميرغني ، أطهر الطاهر ، فارس عبد الله ، نصر الدين الشغيل ، شرف الدين شيبوب ، بشة الصغير ، نزار حامد ، صهيب الثعلب ، البرازيلي جيوفاني ، وليد الشعلة ، والكنغولي إدريسا مبومبو ، وفيما المقابل أبعد 9 لاعبين عن الرحلة بقيادة المالي بوبكر ديارا الذي سافر مع البعثة في طائرة واحدة متوجهاً لبلاده من أجل تجديد جوازه بحسب صحيفة قوون ، القائد محمد أحمد بشة ، جمعة جيناروا ، محمود أمبدة ، مؤمن عصام ، ولاء الدين موسى ، محمد دراج ، محمد موسى الضي والصادق شلش .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)