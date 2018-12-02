حمزة داؤود: لا أعرف التمرد.. والجهاز الطبي يعلم تفاصيل إصابتي

دافع حمزة داؤود مدافع المريخ عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه مع زميله سيف تيري باستخدام سياسة لي الذراع والتمرد من أجل الحصول على مستحقاته المالية طرف نادي المريخ ، لافتاً إلى أنه لا يعرف التمرد مطلقاً .

وأن توقفه لم يكن بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية ، بل كان بسبب الإصابة التي يعلم الجهاز الطبي كل تفاصيلها ، ونوه داود إلى أنه الآن وبعد أن تجاوز الإصابة عاد وشارك بصورة طبيعية في تحضيرات الفريق برغم أنه لم يتسلم مستحقاته المالية والتي لم يطالب بها أصلاً في هذا التوقيت ، ومضى أمير: للأمانة كل نجوم الفرقة الحمراء وقفوا معي ولم يقصروا على الإطلاق في إسداء النصح لي من أجل مسيرتي الكروية كزميل لهم .

وأشكر بصورة خاصة القائد الملهم أمير كمال ، الذي تحدث معي حديث الأخ الأكبر وطلب مني أن أركز جهدي في تقديم المستوى الذي يثبت أقدامي في التشكيل الأساسي وألا أترجم غضبي بسبب عدم حصولي على مستحقاتي المالية إلى تمرد بالتوقف عن التدريبات أو الأداء دون المستوى المطلوب ، لأنني في النهاية سأحصل على مستحقاتي ولكن قد لا أحصل على فرصة الوصول للتشكيل الأساسي .

ولا أنفي أنني كنت غاضباً من مجلس إدارة نادي المريخ لأنه لم يهتم بي ولم يرد على مطالبي المالية ، وبذل لي المجلس الكثير من الوعود ودون الوفاء ودون الاعتذار عن عدم الوفاء بها بحسب صحيفة الصدى ، وهذا ما جعلني في حالة سيئة للغاية ، وأثر كثيراً على معنوياتي لولا الحديث الأخوي الصادق من زملائي وبصورة خاصة أمير كمال .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)