"إسرائيل" تعتقل 40 طبيبًا وصيدليًا شهاداتهم مزوّرة

الخليج 365 | فريق التحرير

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، أكثر من 40 طبيبًا وصيدليًا من الداخل الفلسطيني المحتل، في عمليّة أطلقت عليها "رخصة قتل".

وقالت شرطة الاحتلال إنّ العملية تستهدف اعتقال أطباء وصيادلة قدّموا شهادات إنهاء دراسة الطب والصيدلة من جامعات في أرمينيا، إلى وزارة الصحة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنّهم درسوا لمدة قصيرة ولم ينهوا المتطلّبات العلمية اللازمة.

وادّعت القناة الإسرائيلية الثانية أنّ معظم المعتقلين كانوا طلبة طب في الجامعة الأمريكية في جنين، وفي جامعات الأردن وايطاليا، وانتقلوا بعدة عامين لدراسة الطب في أرمينيا وهناك حصلوا على شهاداتهم دون أن يستكملوا متطلّبات تخصص الطب والصيدلة.

ووفقًا لبيان الشرطة فإن المعتقلين كانوا يعملمون أن شهاداتهم مزيفة ورغم ذلك قدّموها إلى وزارة الصحة الإسرائيلية بهدف الحصول على رخصة الطب، مبيّنةً أنّ جزءًا منهم نجح في امتحان مزاولة مهنة الطب، الأمر الذي أهّلهم للحصول على وظائف عامة كأطباء ومتدربين في مستشفيات أو مؤسسات عامة أخرى.

وتوقعت الشرطة أن يتم تمديد حبس المعتقلين ظهر اليوم، والذين يتوزعون على قرى عربية من جنوب البلاد وشمالها، وحتى الجولان السوري المحتل.