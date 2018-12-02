الإفراج عن محافظ القدس وكوادر في فتح بشروط

الخليج 365 | فريق التحرير

قررت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، وتسعة من نشطاء حركة "فتح" الذين تم اعتقالهم قبل أيام.

وبحسب محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود، فإن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن المحافظ غيث، الذي اعتقل قبل أكثر من أسبوع من منزله ببلدة سلوان في القدس. كما قررت الإفراج عن 9 من نشطاء وكوادر حركة فتح، شرط الحبس المنزليّ لخمسة أيام، وعدم دخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين، ودفع كفالة ماليّة.

وشمل القرار علاء أبو الهوى، وعامر عواد، وفادي محمود، وحسام أبو اسنينة، وخليل بشير، ومحمد القاق، وأحمد مصطفى، وإياد هدرة، وحاتم المهلوس.