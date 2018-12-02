كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 دجنبر 2018 01:03 مساءً - كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية أن مشاورات السلام اليمنية لم يتأكد الموعد المحدد لها بعد، مضيفةً في تصريح لـ”راديو السويد” أن الترتيبات جارية لهذه المشاورات.
جاءت التصريحات السويدية بعد أنباء عن انطلاق هذه المشاورات في 6 ديسمبر/كانون الأول الحالي، والتي رافقها تضارب في التصريحات الحوثية.
وكان رئيس ما يسمى “المجلس السياسي” للحوثيين مهدي المشاط قد أكد المشاركة في مباحثات السويد، كما أعلن القيادي في الميليشيات محمد الحوثي أن وفد الميليشيات سيصل إلى السويد في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، إلا أن رئيس وفد #الحوثيين محمد عبد السلام شكك في قدرة المبعوث الأممي على عقد المشاورات.
من جهتها، أعلنت الحكومة اليمنية أن وفدها لن يذهب للسويد قبل وصول وفد الحوثيين.
المصدر: – قناة العربية
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شكرا لقرائتكم خبر عن لا موعد محددا لمشاورات السويد..وتخبط حوثي بشأن المشاركة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صوت لبنان وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صوت لبنان ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .