كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يزور قوس النصر بعد أعمال "السترات الصفراء" التخريبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى عودته إلى باريس بزيارة قوس النصر لمتابعة الأضرار التي لحقت به أمس على يد بلطجية على هامش مظاهرة "السترات الصفراء".

ورافق الرئيس ماكرون وزير خارجيته كريستوف كاستانير. وتوقف الوفد أمام شعلة الجندي المجهول لبضع دقائق.

ومن المفترض عقد اجتماع أزمة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم مع الرئيس إيمانويل ماكرون، بحضور كريستوف كاستانير ووزير الدولة لدى وزارة الداخلية لوران نونيز.