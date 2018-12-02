كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الإمارات يستقبل محمد بن زايد ويتلقى التهاني باليوم الوطني الـ47 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في قصر البطين بأبوظبي أمس السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي هنَّأه بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للإمارات.

وأظهرت صور الشيخ خليفة أثناء جلوسه مع الشيخ محمد بن زايد وسط حضور عدد من المسؤولين، من بينهم الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأعرب الشيخ خليفة بن زايد عن أمنياته أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء.