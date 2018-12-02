كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزة: أحكام ضد مدانين بالتخابر مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها بصدد إصدار أحكام ضد عدد من المتهمين بالتورط بالعمالة لصالح أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية، بعد إلقاء القبض عليهم.

وقالت وزارة الداخلية وهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، إنها ستعقد مؤتمراً صحافياً غداً الإثنين، لإصدار أحكام قضائية بحق عدد من عملاء الاحتلال.

وكانت مصادر أمنية فلسطينية في قطاع غزة، كشفت في وقت سابق، أن أجهزة أمن حركة حماس اعتقلت عدداً من العملاء لصالح إسرائيل، في أعقاب العملية الأمنية التي نفذتها قوة إسرائيلية خاصة تسللت جنوب القطاع، الشهر الماضي.

وبعد اكتشاف القوة الإسرائيلية الخاصة، شرعت أجهزة أمن حماس وجهاز الاستخبارات التابع لجناحها العسكري، حملات أمنية مركزة في مناطق قطاع غزة كافة، ما أدى لاعتقال عدد من العملاء تورط بعضهم في مساعدة القوة الإسرائيلية.

ونفذت حركة حماس عدداً من أحكام الإعدام ضد من قالت إنهم متورطن ومدانين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار موجة انتقادات حقوقية، حيث وقعت السلطة الفلسطينية على اتفاقات دولية مناهضة لتنفيذ هذه العقوبة، لكن حماس ترفض الالتزام بهذه الاتفاقيات.