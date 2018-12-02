كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: تحدثت باقتضاب مع ترامب عن حادث البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، أنه تحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب "على الواقف"، وأوضح له باقتضاب حادث احتجاز الجانب الروسي للسفن الأوكرانية في البحر الأسود.

وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي عقب قمة العشرين: "نحن تحادثنا كما يقولون "على الأقدام". الكل تواصلوا مع بعضهم البعض، كما تحدثنا مع الرئيس ترامب. باختصار وباقتضاب أجبت على أسئلته المتعلقة بهذا الحادث في البحر الأسود. لديه موقفه الخاص حول هذه القضايا والمشاكل، ولديّ موقفي، بقينا على مواقفنا، ولكن على أي حال، أبلغته رؤيتنا وموقفنا حول هذا الحادث".

وحول سبب إلغاء الرئيس الأمريكي للقاء المخطط له مسبقا بينه والرئيس الروسي على هامش قمة العشرين، صرّح بوتين: "لا أعتقد أن الرئيس ترامب يخاف من شيء ما، إنه شخص ذو خبرة كبيرة، شخص بالغ، لذلك هذا غير صحيح".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال اليوم إن بلاده ترفض فرض شروط من قبل واشنطن لعقد لقاء بين الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقات الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن واشنطن تحتاج إلى هذا اللقاء مثلما تحتاج إليه موسكو.

وفي تعليق على اشتراط واشنطن إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المعتقلين بمضيق كيرتش كشرط لعقد اللقاء بين الزعيمين، قال بيسكوف، "هذا ليس شرطا، ولا يمكن وضع شروط مسبقة لهذا اللقاء".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، أن الرئيس ترامب، يريد أن يجتمع مع الرئيس بوتين، وأن يجد طريقة لدفع العلاقات مع روسيا.وقال في مقابلة مع قناة "سي إن إن": أعلن الرئيس أنه يريد اللقاء. وهو يريد التحدث مع الرئيس بوتين. هناك الكثير من الأشياء التي نحتاجها لإيجاد طريقة للمضي قدما. وأن ترامب يحاول إيجاد طريقة لدفع (العلاقات) مع روسيا".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وروسيا كان بإمكانهما أن يحققا بعض التقدم، ولكن الوضع في مضيق كيرتش حال دون ذلك.