كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يعلق على توجيه اتهامات ضده بالفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على توصيات الشرطة بتوجيه اتهامات فساد ضده.

وقال نتنياهو إن توصيات الشرطة بتوجيه اتهامات ضده بالفساد "لا تستند على أساس قانوني".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ثقته أن مكتب المدعي العام لن يجد أساس ليحول القضية إلى المحكمة.

وكتب نتنياهو على "تويتر" يقول "توصيات الشرطة لا تستند على أي أساس قانوني، ومؤخرا رفض المسؤولون المختصون اتهامات الشرطة ضد بعض الشخصيات العامة، وأنا متأكد أن هذا سيحدث في هذه القضية".

وأضاف نتنياهو "المسؤولون المختصون سيصلون بعد فحص كل شيء إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد شيء في هذه القضية، لأنه بالفعل لا يوجد شيء".