كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اليابانية تدرس تعزيز أمنها السيبراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس الحكومة اليابانية وضع خطة من شأنها أن تعزز أمنها في الفضاء السيبراني.

وذكرت صحيفة ماينتي اليابانية، أن الخطة نوقشت ضمن مجموعة العمل من قبل الائتلاف الحاكم، يوم الجمعة، بما في ذلك احتمال وقوع هجمات سيبرانية.

تتضمن الخطة ثلاثة مجالات رئيسية: تعزيز قدرات الدفاع السيبراني، والتفاعل مع الدول الأخرى، واستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووفقا للصحيفة إن تحديد أنواع الهجوم الذي يتطلب الدفاع، والجرائم التي تتطلب اتخاذ إجراءات وقائية لا تزال غير واضحة بعد، مشيرة أن هذا سيكون موضوعا للمناقشات في المستقبل.