الأمن يطلق النار على “بزناس” ويحجز طنا من الحشيش داخل سيارته

أوقفت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، أمس السبت، شخصا يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الدولي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه فيه على متن سيارة رباعية الدفع بالقرب من منطقة تازناخت، على بعد 130 كيلومتر تقريبا من مدينة ورزازات، حيث حاول اقتحام نقطة المراقبة الأمنية التي تم تنصيبها لتوقيفه، مما دفع أحد رجال الأمن الى استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، وذلك قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه بعدما ترجل من السيارة وحاول الفرار.

وأضاف البلاغ ذاته، أن عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة أسفرت عن حجز حوالي طن من مخدر الحشيش، معبأة في 40 كيسا، علاوة على مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية، وسكين من الحجم الكبير، وحاوية مملوءة بالبنزين، علاوة على لوحات ترقيم مزورة خاصة بالسيارات.