‎صاحب الأوسكار غييرمو ديل تورو لـ”اليوم24″: لا أعرف عن المغرب سوى الأكل!

قال المخرج المكسيكي الهوليودي “غييرمو ديل تورو” Guillermo del Toro في حوار مع “اليوم 24” إنه لا يعرف شيئا عن المغرب، الذي يستضيفه ضمن الدورة الجارية من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، باستثناء الطعام! كاشفا في السياق نفسه أنه بحكم الجغرافيا بعيد عن الثقافة العربية عموما، ويحاول معرفة بعض الأشياء من خلال صديق عربي له.

غييرمو ديل تور الحاصل على جائزة أوسكار أحسن مخرج عن فيلمه “شكل الماء” “The Shape of Water، تحدث في الحوار نفسه عن رمزية “الوحش” الذي ركز عليه في عدد من أفلامه المبهرة، وقال إن محور اهتمامه الأساس هو تحقيق النقاء، دون التخلي عن القناعات والرؤى التي يحملها عن المجتمع.

وأوضح المخرج، الذي سيلتقيه جمهور مهرجان مراكش في فقرة “محادثة مع” يوم الاثنين ثالث دجنبر في قاعة السفراء بقصر المؤتمرات: “إذا أردت أن تقدم فيلما نقيا سياسيا فإنك ستخرج بشيء غير واقعي.. الفانتازيا وهو سبيل إبداعي قابل لأن يحمل في ثناياه ما نريد تحميله ونوصل المعاني التي نريد مجازيا”.

وأضاف المخرج أنه لا يوجد سرد خيالي بدون سياسة، فوجود شخصيات متعارضة وغرائبية له مغزاه وكل سرد خيالي له جوانب سياسية.