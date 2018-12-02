حاصل على دكتوراة في مقارنة الأديان.. شاب إيطالي يعلن إسلامه بمسجد في طنجة

أعلن شاب إيطالي، بعد صلاة جمعة الماضية، في مسجد الإمام مالك، بمدينة طنجة، عن اعتناقه للدين الإسلامي.
وكشف خطيب مسجد الإمام مالك في طنجة، أن الشاب الذي أقدم على اعتناق الدين الإسلامي، في الثلاثين من عمره، وحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال مقارنة الأديان.
وأبرز أن اعتناق الشاب الإيطالي للدين الإسلامي، جاء بعد رحلة بحث نزيه عن الحق، وتوصل أخيراً إلى قناعة نابعة عن حرية تامّة، بالدخول في دين الإسلام، والإعلان عن ذلك رسمياً.
ولقّن خطيب مسجد الإمام مالك في مدينة طنجة، الشهادتين للشاب الإيطالي، عقب صلاة الجمعة، وذلك وسط تكبيرات المصلين.
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