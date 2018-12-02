الاتحاد المكسيكي يعاقب مارادونا

سلطت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم، ليلة أمس السبت، عقوبة على الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، مدرب فريق دورادوس سينالوا، والتي ستغيبه اليوم عن مواجهة فريقه أمام سان لويس في إياب نهائي المرحلة الافتتاحية لدوري الدرجة الثانية “أبيرتورا 2018″.

وذكَرت الرابطة بأن مارادونا طرد يوم الخميس الماضي في مواجهة الذهاب بين الفريقين، وسيغيب على إثر ذلك عن مواجهة الإياب الأحد بسبب إيقافه لمباراة.

وكان مارادونا قد طالب في اللحظات الأخيرة من المواجهة التي حسمها فريقه بهدف نظيف، باحتساب ركلة جزاء، ثم قام بعد ذلك بسب الحكم، ومدرب سان لويس، ألفونسو سوسا، ثم اقتحم الملعب وهو ما دفع الحكم لطرده.

وسيحتاج فريق الـ”بيلوسا” للخروج بنتيجة التعادل من أجل إعلان تتويجه بلقب مرحلة الذهاب “أبيرتورا 2018″، والتي ستضعه على بعد خطوة من الصعود لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

يذكر أن الفائز بالمرحلة الافتتاحية، سيواجه الفائز بالمرحلة الختامية “كلاوسورا 2019” من أجل بطاقة حجز مكان بين كبار الدرجة الأولى، بينما في حالة أن الفائز بالمرحلتين كان نفس الفريق، فسيحجز بطاقة تأهله للدرجة الأولى مباشرة.