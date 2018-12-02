بعد أن سحب منه التنظيم.. منتخب الكاميرون مهدد بعدم المشاركة في “كان” 2019

بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس الجمعة، سحب تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 من الكاميرون، بات المنتخب الوطني لهذا الأخير مهددا هو الآخر بفقدان المشاركة في هذه البطولة، بعد أن كان مؤهلا بشكل مباشر باعتباره البلد المستضيف.

ويحتل منتخب “الأسود غير المروضة” المركز الثاني، في المجموعة الثالثة، خلف منتخب المغرب المتصدر، وبرصيد 8 نقاط، ومتقدما بفارق 3 نقاط فقط على منتخب جزر القمر، صاحب الـ5 نقاط.

وسيستقبل المنتخب الكاميروني جزر القمر، في الجولة الأخيرة من الإقصائيات، شهر مارس المقبل، وأي نتيجة غير التعادل أو الانتصار، ستجعله خارج التظاهرة، في واقعة ستشكل ضربة موجعة لكرة القدم الكاميرونية.

وعلى الرغم من كون منتخب جزر القمر لا يملك تاريخا كبيرا في المسابقة، إلا أنه تطور بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وفرض تعادلا إيجابيا على المغرب، وانهزم معه بهدف يتيم من نقطة الجزاء.

جدير ذكره أن المنتخب الوطني، قد ضمن تصدره لهذه المجموعة وبالتاالي تأهله للكان، بعد أن بلغ النقطة العاشرة.