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أنقذت العناصر الأمنية بمدينة مليلة المحتلة، أول أمس الجمعة، ثلاثة أشخاص ينحدرون من دول جنوب الصحراء، من موت محقق، بعد أن تركهم أحد المهربين الذين يشتغلون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في تهريب البشر، مختبئين بإحكام داخل سيارة رباعة الدفع في منطقة خالية من السكان بضواحي الثغر المحتل.
وحسب مصادر إعلام محلية، فإن مواطنين هم من تجمهروا حول السيارة بعد سماعهم لصراخ وعويل المهاجرين السريين من داخلها، حيث تم ربط إتصال بالمصالح الأمنية وإخبارهم بالحادث، والتي قامت بإخراج المواطنين المحتجزين بداخلها بعد ساعات، حيث كانوا مخبئين بإحكام داخل المقاعد الخلفية والأمامية ووسط هيكل السيارة.
هذا، وأوردت المصادر ذاتها أنه، تم نقل المهاجرين الثلاث الذي تتراوح أعمارهم بين الـ17 و24 سنة، إلى المستشفى المحلي “كوميركال” وسط المدينة لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تعرضوا لضيق في التنفس وبعض الجروح الخفيفة، فيما تم فتح تحقيق معمق معهم من طرف الشرطة القضائية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.
شكرا لقرائتكم خبر عن مآسي الهجرة..العثور على 3 مهاجرين في صندوق سيارة..مواطنون سمعوا صراخهم والأمن أنقذهم من موت محقق ـ صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .