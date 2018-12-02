مآسي الهجرة..العثور على 3 مهاجرين في صندوق سيارة..مواطنون سمعوا صراخهم والأمن أنقذهم من موت محقق ـ صور

أنقذت العناصر الأمنية بمدينة مليلة المحتلة، أول أمس الجمعة، ثلاثة أشخاص ينحدرون من دول جنوب الصحراء، من موت محقق، بعد أن تركهم أحد المهربين الذين يشتغلون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في تهريب البشر، مختبئين بإحكام داخل سيارة رباعة الدفع في منطقة خالية من السكان بضواحي الثغر المحتل.

وحسب مصادر إعلام محلية، فإن مواطنين هم من تجمهروا حول السيارة بعد سماعهم لصراخ وعويل المهاجرين السريين من داخلها، حيث تم ربط إتصال بالمصالح الأمنية وإخبارهم بالحادث، والتي قامت بإخراج المواطنين المحتجزين بداخلها بعد ساعات، حيث كانوا مخبئين بإحكام داخل المقاعد الخلفية والأمامية ووسط هيكل السيارة.

هذا، وأوردت المصادر ذاتها أنه، تم نقل المهاجرين الثلاث الذي تتراوح أعمارهم بين الـ17 و24 سنة، إلى المستشفى المحلي “كوميركال” وسط المدينة لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تعرضوا لضيق في التنفس وبعض الجروح الخفيفة، فيما تم فتح تحقيق معمق معهم من طرف الشرطة القضائية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.