أنباء عن تدهور صحة المرشد الإيراني علي خامنئي

كشفت مصادر إيرانية عن تدهور صحة المرشد الإيراني، علي خامنئي عقب إجتماعه مع كوادر وقادة القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني.

ونقل موقع «آمد نيوز» الإيراني المعارض عن مصادر في مكتب المرشد خامنئي، قوله إن «الوضع الصحي للأخير قد تدهور بشكل سريع منذ يوم الأربعاء الماضي، ما دفع خامنئي إلى إلغاء جميع الاجتماعات التي كانت مقررة الخميس».

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الحرس الثوري والاستخبارات، بدأت تنتشر في محيط مكتب ومنزل خامنئي الذي يقع في شارع الجمهورية شرقي العاصمة طهران.

ويبلغ خامنئي من العمر 78 سنة وهو أعلى سلطة في إيران، وقد عانى في السنوات الماضية مشاكل صحية مختلفة، أجبرته في مطلع أغسطس 2014، على إجراء عملية جراحية لمعاجلة سرطان البروستاتا في أحد مستشفيات طهران.